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За 2019 год в Минской области организовано почти полсотни новых фермерских хозяйств
Нетипичная зима подталкивает аграриев Минской области активно готовиться к весенне-полевым работам. Идет заготовка семян, топлива, приводится в порядок техника. Кстати, в этом году сельхозпредприятия региона дополнительно получат сто новых комбайнов и столько же новых тракторов.
Выходят в поле и фермеры. Впрочем, у многих представителей агробизнеса работы не прекращаются круглый год. А накануне планы и перспективы руководители фермерских хозяйств обсуждали с губернатором области. С подробностями Алексей Кондратенко.
О том, что заниматься аграрным бизнесом непросто, но все же выгодно и перспективно, говорит, например, и такой факт. Только за прошлый год в Минской области организовано почти полсотни новых фермерских хозяйств. В целом же сегодня их 783.
Алексей Крапивко - представитель фермеров нового поколения. Юрист по образованию, житель Смолевичского района много лет в аграрном бизнесе. Всегда открыт для инноваций и экспериментов. Вот и теплицу по выращиванию зелени построил нетипичную. Специальный термос распределяет тепло не по всему помещению, а согревает именно растения. Экономно и эффективно.
И пока высаживается лук на рассаду, аграрии подготавливают к севу поля, переработка идет независимо от сезона. Новую партию зеленой продукции, а также самых популярных солений и квашения формируют для отправки в торговые сети. Беспрерывно работает и мясной цех. Здесь у покупателей свои предпочтения.
Алексей Крапивко один из сотни ведущих фермеров центрального региона, кто с большим интересом участвовал в совещании по вопросам развития фермерских хозяйств во главе с губернатором Минской области. Один из проблемных аспектов - выделение земельных участков. Вопрос взяли на особый контроль. А резонанс от такой встречи, уверен бизнесмен, должен быть положительным.
Кстати, один из вопросов, которые обсуждали фермеры, - органическое земледелие и экологически чистые продукты. Этот год станет знаковым для относительно нового сектора сельского хозяйства. Уже летом под Минском откроется первый в Беларуси рынок экопродуктов.
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