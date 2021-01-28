За 2020 год в Минске под колеса попали 243 человека

Безопасность пешеходов в эти дни также под особым вниманием инспекторов ГАИ. За прошлый год в столице под колеса попали 243 человека. Дорожные милиционеры отмечают, что во многих случаях сами пешеходы нарушали правила дорожного движения. Во время гололеда тормозной путь автомобилей увеличивается почти вдвое. Сотрудники Госавтоинспекции настойчиво призывают: прежде чем перейти проезжую часть, обязательно надо снимать наушники и капюшоны.