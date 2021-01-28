3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
За 2020 год в Минске под колеса попали 243 человека
Безопасность пешеходов в эти дни также под особым вниманием инспекторов ГАИ. За прошлый год в столице под колеса попали 243 человека. Дорожные милиционеры отмечают, что во многих случаях сами пешеходы нарушали правила дорожного движения. Во время гололеда тормозной путь автомобилей увеличивается почти вдвое. Сотрудники Госавтоинспекции настойчиво призывают: прежде чем перейти проезжую часть, обязательно надо снимать наушники и капюшоны.
Не следует забывать обозначать себя в темное время суток. Для этого надо использовать фликеры или светоотражающие элементы на одежде.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов