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За 2021 год в Беларуси появилось более 200 агроусадеб, туристы предпочитают новые места отдыха

Познать Беларусь и открыть для себя новые места отдыха. В предстоящий летний сезон белорусский турист поедет в агроусадьбы и санатории.

Такой прогноз дает департамент по туризму Минспорта. Ставка на эти направления сделана неслучайно, поясняют эксперты. Сама ситуация показывает, какой отдых предпочитают белорусы. На это повлияла пандемия и закрытые границы последних лет. Многие открыли для себя новую Беларусь и вовсе не против вернуться в глубинку еще не раз. Тем более, предложений становится все больше: лишь за минувший год в стране появилось свыше 200 новых агроусадеб.

Во многих усадьбах май уже расписан. Хозяева призывают не затягивать с бронированием - лучшие места быстро разбирают. Тем более сейчас, когда границы открываются. В усадьбах рассчитывают, что в нынешнем сезоне в Беларусь поедет еще и российский турист.

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