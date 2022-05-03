За 2021 год в Беларуси появилось более 200 агроусадеб, туристы предпочитают новые места отдыха

Такой прогноз дает департамент по туризму Минспорта. Ставка на эти направления сделана неслучайно, поясняют эксперты. Сама ситуация показывает, какой отдых предпочитают белорусы. На это повлияла пандемия и закрытые границы последних лет. Многие открыли для себя новую Беларусь и вовсе не против вернуться в глубинку еще не раз. Тем более, предложений становится все больше: лишь за минувший год в стране появилось свыше 200 новых агроусадеб.