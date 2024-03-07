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За 2023 год бойцы ОМОН УВД Гродненской области провели более 300 успешных операций

За 2023 год бойцы ОМОН УВД Гродненской области провели более 300 успешных операций

От обеспечения правопорядка на улицах до ликвидации незаконных бандформирований - сотрудники отряда милиции особого назначения выполняют самый широкий спектр задач. Только за прошлый год бойцы ОМОН УВД Гродненской области провели более 300 успешных операций, в рамках которых были задержаны 374 правонарушителя. Залог успеха - ежедневные тренировки и отработка различных тактик.

"Мы точно так же, как и другие сотрудники милиции, ведем анализ событий, происходящих не только у нас в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Анализировалипроисходившее в 2014, 2017 годах на территории Украины, а также события 2020 года в Беларуси. Если правонарушитель использует коктейль с пожароопасным веществом в отношении сотрудников милиции, то принимаются определенные меры. Для таких задач выделяется специальная группа, которая при необходимости сможет потушить любого сотрудника", - рассказал сотрудник ОМОН УВД Гродненской области.

Как проходят тренировки и как работают в реальных условиях сотрудники ОМОН, смотрите

здесь

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