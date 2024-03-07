За 2023 год бойцы ОМОН УВД Гродненской области провели более 300 успешных операций

От обеспечения правопорядка на улицах до ликвидации незаконных бандформирований - сотрудники отряда милиции особого назначения выполняют самый широкий спектр задач. Только за прошлый год бойцы ОМОН УВД Гродненской области провели более 300 успешных операций, в рамках которых были задержаны 374 правонарушителя. Залог успеха - ежедневные тренировки и отработка различных тактик.

"Мы точно так же, как и другие сотрудники милиции, ведем анализ событий, происходящих не только у нас в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Анализировалипроисходившее в 2014, 2017 годах на территории Украины, а также события 2020 года в Беларуси. Если правонарушитель использует коктейль с пожароопасным веществом в отношении сотрудников милиции, то принимаются определенные меры. Для таких задач выделяется специальная группа, которая при необходимости сможет потушить любого сотрудника", - рассказал сотрудник ОМОН УВД Гродненской области.