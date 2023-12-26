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За 2023 год в Минской области построили более 1 млн 100 тыс квадратных метров жилья
Строительная сфера Минской области подводит итоги года. За 2023 в центральном регионе возвели свыше 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья. Это самый большой объем в Беларуси. При этом ключи от квартир получили 1 100 многодетных семей. Среди социально значимых объектов - новое здание музея мемориального комплекса "Хатынь". Заметные прибавления ощутили и такие сферы, как здравоохранение, спорт и туризм. Новые поликлиники - в Несвиже и Боровлянах. А в городах Фаниполь и Узда новоселье отметили физкультурные комплексы. Усилилась и инфраструктура столичного спутника Смолевичи - там недавно открыли детский сад. По словам специалистов, следующий год также будет богатым на строительство общественно значимых объектов.
Это и поликлиника в Смолевичах, которую мы готовы ввести в 2024 году, строительство новых школ в Солигорске, в Фаниполе. Это новые проекты, которые мы разрабатываем - той же поликлиники в Фаниполе, строится объект в Заславле. Он значимый и серьезный. Начинаются работы по возведению нового хирургического корпуса. В планах у нас и благоустройство территории озера в Смолевичах
В следующем году построят и новые физкультурно-оздоровительные комплексы в таких городах, как Дзержинск и Крупки, а в Мяделе появится бассейн.
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