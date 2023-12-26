За 2023 год в Минской области построили более 1 млн 100 тыс квадратных метров жилья

Это и поликлиника в Смолевичах, которую мы готовы ввести в 2024 году, строительство новых школ в Солигорске, в Фаниполе. Это новые проекты, которые мы разрабатываем - той же поликлиники в Фаниполе, строится объект в Заславле. Он значимый и серьезный. Начинаются работы по возведению нового хирургического корпуса. В планах у нас и благоустройство территории озера в Смолевичах

Алексей Новиков, председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома