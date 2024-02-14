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За 2023-й в Смолевичском районе построили почти 90 тыс. кв. м жилья
Рост промышленного производства, а также новые проекты в АПК, здравоохранении и образовании. Смолевичский район подводит итоги социально-экономического развития.
За минувший год возвели почти 90 тыс. кв.м жилья. В самом столичном городе-спутнике открыли новый детский сад. Кроме того, модернизировали школы и больницы. А в этом году в Смолевичах планируют открыть поликлинику для взрослых и детей. Широкий потенциал региона продемонстрировали на выставке: а это продукция торфяной отрасли, агропромышленного комплекса, машиностроения. Высокое качество локальных брендов оценили и гости, в том числе руководители Борисовского, Минского районов, города Жодино, а также индустриального парка "Великий камень".
Особо знакомым событием стало подписание нового генплана. По нему город прирос на 800 га, на основании чего будут развиваться новые территории, новые микрорайоны. Развивая социальную инфраструктуру, у нас стоит задача построить поликлинику, центр социального обслуживания начать проектировать и строить, третью школу. Конечно, сегодня стоит задача развивать не только город, но и сельскую местность, чтобы выровнять условия жизни.
Объемы производства промышленной продукции выросли на 20 %, а значит, пополняется бюджет, уплачиваются налоги. А это в свою очередь позволяет развиваться социальной сфере. Строится жилье - а это 87 тыс. кв. м. Укрепляется материально-техническая база здравоохранения, образования. Наши люди трудятся, и большая признательность за их работу и труд упорный.
По итогам работы за прошлый год лучшие специалисты различных сфер экономики Смолевичского района отмечены заслуженными наградами.
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