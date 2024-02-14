За 2023-й в Смолевичском районе построили почти 90 тыс. кв. м жилья

Особо знакомым событием стало подписание нового генплана. По нему город прирос на 800 га, на основании чего будут развиваться новые территории, новые микрорайоны. Развивая социальную инфраструктуру, у нас стоит задача построить поликлинику, центр социального обслуживания начать проектировать и строить, третью школу. Конечно, сегодня стоит задача развивать не только город, но и сельскую местность, чтобы выровнять условия жизни.

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома