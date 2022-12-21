За 2 недели заведено 7 уголовных дел за нарушения в строительстве объектов

За последние две недели заведено 7 уголовных дел на руководителей, которые допустили нарушение законодательства при строительстве объектов. Поручение вплотную заняться долгостроями глава государства дал в начале 2021 года. За это время таких объектов действительно стало меньше. Однако достроили не все. Кто-то продал, кто-то снес.

Сегодня по всей стране остается еще около 1,5 тыс. долгостроев. До конца года Комитет госконтроля изучит по каждому причины затянувшегося срока строительства. Юлия Алферова рассказала подробности.

Уголовное дело за бездействие

Замахнулись на инновационное производство, а на деле - срыв государственной программы и уголовное дело. Таков исход масштабной модернизации на "ЖодиноАгроПлем Элита", которое входит в систему Академии наук Беларуси. Свинокомплекс за 10 лет так и не достроили, реконструкцию мясоперерабатывающего производства и вовсе не начали. Только из "элитного" осталось, пожалуй, оборудование. На него затратили больше 6 млн рублей. Деньги выделил инновационный фонд страны. Но не приступили даже к монтажу - лежит на складе. Отчасти уже истекли и гарантийные сроки. Укрытые снегом на улице лежат и сэндвич-панели, из которых планировали собирать каркас цеха.

Несмотря на выделение значительной суммы, должностные лица предприятия так и не смогли смонтировать технологическую линию и наладить выпуск данной продукции, часть данного оборудования хранилось и хранится в ненадлежащих условиях в неотапливаемых помещениях с частично нарушенной упаковкой. Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску

На реализацию программы запланировали 7 лет. Завершится она должна была в 2022-м. Сегодня довести до ума начатое невозможно без дополнительных затрат. В причинах такого подхода уже разбираются. По результатам проверки Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело в отношении директора по факту бездействия. И эти нарушения встречаются также часто, как и необоснованное посредничество при строительстве или неэффективное использование бюджета.

Деньги - на ветер

В погоне за "современным" в список долгостроев попал и сельхозкооператив Молодечненского района. Зерносушилку построили еще в 2006-м, за что, как и положено, с подрядчиком рассчитались. Потратили больше 60 тыс. Но в эксплуатацию объект не сдали до сих пор. Нарушения в строительстве и монтаже исправлять не торопились. Сегодня же использовать эту зерносушилку даже экономически невыгодно. Уголовное дело заведено в отношении бывшего руководителя.

У нас имеется около 300 объектов, которые подлежат списанию. Затраты числятся на балансе организации. Месяц назад провели коллегию КГК, где, видя проблему, поставили задачу детально отработать каждый объект. Остаются некоторые госорганы, которые работу не провели - Академия наук, Минпром и Минсельхозпрод. Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Беларуси

Подвели подрядчики

На подрядчиков переводят стрелки и коммунальщики агрогородка Каменка Щучинского района. Своими силами переложили несколько сотен метров труб, благоустроили и огородили место у скважины, а вот за строительство самой станции взялась частная компания. Деньги получили и сразу после этого ушли с площадки.

К монтажу станции и пусконаладочным работам так никто и не приступил. А руководитель ЖКХ в августе этого года дал указания подписать фиктивные документы о выполнении подрядчиком условий договора и произвести оплату в полном объеме. Сергей Козячий, начальник отдела УДФР КГК Беларуси по Гродненской области

Против руководителя ЖКХ возбудили уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями. Было выдано предписание активизировать работы по завершению строительства станции.

Сегодня в Беларуси около 1,5 тыс. долгостроев

Инвентаризацию долгостроев в Беларуси провели в начале 2021 года, насчитали около 4,5 тыс., в 2022 году осталась почти половина, и треть - это как раз таки не классические "коробка без крыши", а те объекты, что уже построили, но не спешат официально вводить в эксплуатацию.

Так, в Гродненском районе с 1991 года работает мельница, а с 2001 года - зерносклад. Больше 20 лет нет никаких документов о вводе в эксплуатацию. Правда, ситуацию быстро исправили после очередного рейда КГК.

Мы построили, согласно производственной необходимости. С тех пор оно работает и приносило прибыль. Ну и полгода назад по вмешательству компетентных органов, по совету райисполкома собрали необходимый пакет документов и сдали это здание в эксплуатацию. Оно теперь продолжает дальше работать. Николай Макарчук, зампредседателя СПК "Пограничный"