За 3 месяца экспорт медуслуг в Беларуси составил более 9 млн долларов

С 30 мая в лабораториях негосударственных медцентров отменены ПЦР-исследования на наличие COVID-19. На платной основе для выезда за рубеж с выдачей результатов на русском и английском языках можно сдать ПЦР на базе 53 лабораторий системы Минздрава. Напомним, в стране спокойная эпидобстановка, ведомство перестало публиковать ежедневные данные по заболевшим.

О других нововведениях Минздрава, а также работе травматологов, и сколько из тех, которые были фигурантами уголовного дела, уже вернулись к операционному столу? Хватает ли сегодня специалистов?

На операционном столе пациентка, ей 60 лет. Женщине меняют коленный сустав. Операция считается высокотехнологичной, при подготовленной и хорошей команде специалистов займет порядка полутора часов.

Подобных плановых операций по протезированию в месяц около 100. Это РНПЦ травматологии и ортопедии. В целом ежегодно врачи центра выполняют 6 тысяч самых разных хирургических вмешательств. Здесь же пациенты проходят реабилитацию. Например, после этой операции на ноги женщина встанет через пару дней, правда, при помощи костылей. Что до расходников (актуальный вопрос с учетом санкций) - обеспечены полностью. Коленные и тазобедренные суставы приобретены за счет государства, пациент не платит ни рубля. Также в центре рассказывают об успешном завершении союзной программы "Спинальные системы". Вместе с коллегами из России разработали не имеющие аналогов в мире методики диагностики и хирургического лечения патологий позвоночника у детей.

Уже прооперировано нами порядка 30 пациентов. Кроме того, в рамках данной программы разработаны отечественные металлоконструкции, которые позволяют полностью, 100 %, провести импортозамещение по данной проблеме. Михаил Герасименко, директор ГУ "РНПЦ травматологии и ортопедии"

Пациенты благодарят за возможность ходить

Александру Туравцу заменили тазобедренный сустав. Тонкую работу медиков и возможность снова без болей ходить пенсионер считает подарком на день рождения, его праздновал вчера. А уже завтра выписка. Сустав, кстати, тоже белорусского производства.

"Я был такой напуганный раньше, вот говорили, что проблемы, довольно-таки сложная операция, конечно. Но так получилось, что я немножко вздремнул, потом смотрю - я себя чувствую хорошо!", - делится Александр Туравец, пациент ГУ "РНПЦ травматологии и ортопедии".

Это отделение ортопедии на 60 коек. Заняты 50. В то время, когда другие клиники были переведены на лечение пациентов с ковидом, именно сюда привозили по экстренной помощи. Сегодня работают планово.

Количество иностранных пациентов немного сократилось, но они есть. В основном это граждане бывшего Советского Союза. Сейчас вот у нас на лечении гражданка из Азербайджана.

В целом по стране экспорт медицинских услуг показывает положительную динамику. За 3 месяца заработали более 9 миллионов долларов. Наиболее востребованы были услуги стоматологии, гинекологии, неврологии, реабилитации. По ним, что интересно, прирост за счет иностранцев, проживающих не в СНГ. В топе -Китай, США, Грузия. Безвиз с приграничьем тоже дает результаты.

Диагностические медуслуги, как правило, интересуют пациентов из-за рубежа - люди приезжают обследовать весь организм. Это большой комплекс медицинских услуг. Это позволяет предложить и иные медицинские услуги, которые следуют за этапом диагностики.

Также сегодня в Минздраве рассказали про эксперимент, запустят который уже в ближайшие выходные. По нему в 18 медицинских центрах - это областные клиники и РНПЦ (полный список опубликован на сайте ведомства) - по субботам и воскресеньям можно будет на платной основе пройти диагностику или даже сделать операцию. При этом по отдельным направлениям стоимость в сравнении с частными клиниками будет меньше в разы.

Что важно, это будут дополнительно введенные штатные единицы. То есть гарантированные объемы бесплатной медицинской помощи сохраняются. Медики при этом на нагрузку не жалуются - наоборот, возможность заработать. Что до кадрового потенциала - уверяют, имеется.

Кадрового голода мы не испытываем, на нашей базе работает образовательный центр, и с начала года нами подготовлено, обучено 15 травматологов и ортопедов со всей страны, протезированию коленных суставов. Планируем до конца этого года обучить около 50 - это будет способствовать более широкому внедрению и интенсификации работы по протезированию крупных суставов в регионе. Михаил Герасименко, директор ГУ "РНПЦ травматологии и ортопедии"