За 4 дня в Москве досрочно проголосовали 647 белорусов

Проходит досрочное голосование и за пределами страны. В Москве за 4 дня свой голос отдали около 650 наших граждан. Избирательный участок находится на территории посольства Беларуси. Проголосовать могут все белорусы, которые работают, учатся или находятся в командировке в России. Это дипломаты, их семьи, те, кто работает в интеграционных структурах: ЕЭК, Постоянном комитете Союзного государства, ОДКБ, а также все, кто состоит на консульском учете в посольстве.



Александр Пашкевич, избиратель: "В прошлые выборы ходил голосовать и в эти пришел. Это мой гражданский долг. Голосую за стабильность, за развитие страны, за то, чтобы Беларусь дальше процветала и все у нее было хорошо".



Валерий Захаров, избиратель: "За то, чтобы Беларусь была сильная, процветающая, стабильная. И чтобы она сохранила все то, что приобрела за годы независимости".



