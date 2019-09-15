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За 8 месяцев падеж скота вырос больше чем на 10 %
Кадры решают все. Особенно если это касается АПК. Роль кадров на селе сложно переоценить. В нашем следующем репортаже наглядный тому пример. За 8 месяцев года падеж скота в стране вырос больше чем на 10 %. Почему так получилось, сейчас выясняют Комитет госконтроля и прокуратура. Именно им Президент в августе поручил разобраться в ситуации. Уже понятно: промахи по всем фронтам - от нехватки корма до профилактических мероприятий. И несмотря на то что темпы падежа снижаются, общие цифры растут. Просто "мертвые души" перестали скрывать. В ходе проверки вскрылись и случаи фиктивных продаж. Возбуждены десятки уголовных дел. И это только начало. Тему продолжит Анастасия Бенедисюк.
Вот она, идеальная обстановка для содержания ежедневно пополняющих запасы белого золота в стране. Здесь на корову работает даже микроклимат в стойле. "Фалько-Агро" - филиал агрокомбината "Дзержинский". В среднем в сутки корова здесь дает почти 30 литров молока. И чтобы достичь таких результатов, мало отстроить современную ферму, замечает руководитель успешного хозяйства, нужно учитывать комплекс факторов.
Уже спустя несколько часов после этого интервью за практикой сюда приедут аграрии со всей страны. Будут перенимать опыт. И, кстати, в каждом хозяйстве, "истории с душком" которых легли в основу проверки контролирующих органов (об отдельных мы расскажем прямо сейчас), к такому опыту тоже прибегнут. Вопрос: кто мешал раньше?
Это уже Бобруйский район. Плановая проверка Комитета госконтроля. "Вскрытие" показало: здесь систематически скрывали падеж скота. Январь - июль 2018 года - минус 72 головы. Основные причины - несоблюдение ветеринарных требований, недостаток квалифицированных кадров и элементарная бесхозяйственность. По результатам проверки КГК внес свои предложения по изменению ситуации органам исполнительной власти.
За счет чего только в этом филиале падеж скота удалось сократить более чем в три раза. Детально разобраться с ситуацией и главное - найти причины падежа скота по всей стране в августе во время рабочей поездки в Старые Дороги поручил наш Президент. Итоги подведут в конце года. В поисках правды свои силы объединили Комитет госконтроля и Генпрокуратура. Сегодня там подтверждают: проблема есть, но после того как началась масштабная работа, темпы снизились. А вот общие цифры выросли. И прежде всего потому, что скрывать перестали. За 8 месяцев рост падежа составил 111 %. Пало 6,5 тысячи КРС.
Возбуждено 30 уголовных дел, ведется дальнейшее расследование
Вместе с сенохранилищем тогда чуть не погорело все хозяйство. Это Добрушский район. Распознать в сельхозпредприятии медленного банкрота было сложно. Как раз таки по бумагам выполнялись и показатели по надоям молока, и по количеству поголовья. С подачи руководства крупнорогатый скот шел в продажу по ценам ниже себестоимости. Реализовывали себе в убыток.
И снова возвращаемся в показательное хозяйство в Дзержинском районе. Вадим Кунц продолжает рассуждать о комплексе факторов. Наряду с ветуходом и комфортным местом содержания скота, а то и выше всего этого правильный рацион питания.
КГК: травяных кормов в этом году заготовлено на полмиллиона тонн меньше, чем в прошлом
В Комитете госконтроля дополняют: травяных кормов в этом году уже заготовлено на полмиллиона тонн меньше, чем было в прошлом году. И резервов, чтобы заполнить траншеи, не так-то много. Не выполняется поручение по перезалужению угодий. Эти кадры были сделаны несколько недель назад. Вилейский район. Несколько лет здесь не проезжала косилка. А ведь обновлять злаковые нужно минимум раз в пять лет.
Перезалужением пренебрегают почти в половине случаев. И это в разы снижает урожайность трав. Что касается падежа скота - ситуация улучшилась. Инициирована проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям экс-руководства сельхозпредприятия. И прокуратура и Комитет госконтроля работу продолжат. С акцентом на предупреждение. А там, глядишь, не только показатели по надоям и поголовью стабилизируются, сформируется надежный тыл, работающий на общее дело.
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