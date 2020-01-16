За 9 лет на конкурс "100 идей для Беларуси" представили несколько тысяч идей

Вот этот проект "Умный город" студенты Минского государственного энергетического колледжа разрабатывали больше месяца. Они устроили мозговой штурм и поняли, чего не хватает им для комфортного проживания в городе. Они подумали и решили предложить это.



Студенты надеются, что в конкурсе "100 идей для Беларуси" их работу заметят, и найдутся инвесторы, которые помогут реализовать задуманное. Вадим из БГУИР тоже хочет воплотить свой проект в жизнь. Он уверен: его разработка принесет пользу университету. Он создал приложение для телефона, благодаря которому преподаватели и студенты смогут решать организационные вопросы в учебе.



"100 идей для Беларуси" - это проект для креативных молодых людей, которые хотят принести пользу обществу. Участники предлагали научно-технические разработки в 10 различных сферах, это и медицина, и культура, и архитектура.



В республиканском конкурсе принимают участие школьники, студенты и молодые ученые.



В этом году была подана 1000 заявок на участие. Уже выбраны 100 работ, которые будут бороться за звание лучших на республиканском уровне.



