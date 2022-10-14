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За 9 месяцев в Минске отремонтировано более 2,7 тыс. подъездов

За 9 месяцев в Минске отремонтировано более 2,7 тыс. подъездов

За январь - сентябрь текущего года в Минске отремонтировано2 753 подъезда. Об этом сообщили в Telegram-канале "ЖКХ Минск Официально".

Объем выполненных работ составил 101 % от плана.

При этом аккуратное техническое и эстетическое состояние подъездов в жилых домах находится на особом контроле сотрудников столичного ЖКХ.

Фото:pixabay.com

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