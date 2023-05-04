За что белорус Алесь Беляцкий получил Нобелевскую премию мира

В 2022-м одну Нобелевскую премию попилили между собой сразу три организации. Правозащитники, борющиеся с тиранией, как считает все мировое сообщество. Это так на заокеанском жаргоне называются США и их сателлиты. Иноагенты и контрабандисты - более точная характеристика из Уголовного кодекса. Правозащитный центр "Мемориал" от России, Центр гражданских свобод от Украины и председатель ликвидированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. Так что же такого он сделал для мира и человечества?

Подробностисмотрите в фильме "Нобель. Точка абсурда"

Так устроиться в жизни - дай бог каждому безработному. Две квартиры в центре Минска, дом в Ракове, земельные участки, дом в Литве, недвижимость в Польше. И весьма увесистые счета. Кто же такой Алесь Беляцкий, нобелевский лауреат, который никогда не имел заработанной копейки, а все раздавал людям? Ответ на этот вопрос мы искали и нашли в Литве. Лиц членов правозащитного центра "Весна" мы показывать не будем в целях конспирации.







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/ef6/nuezf5rsagq343kdd9ito4xhy6efl9lz.png

Беляцкий хитрый. Он не так прост, как хочет казаться. Все люди, имеющие доступ к финансированию "Весны", это бизнесмены. Для них права человека ширма, за которой они получают свои дивиденды. Никто из них не озабочен даже помощью кому-то, кроме себя.

А дело было так. Смахнув скупую слезу, американо-европейский меценат, так любящий хомячков любых национальных расцветок, увидел в диссидентском ПЦ "Весна" надежный оплот их "демократических" устремлений. В финансовом отношении "Весну" вообще можно признать одним из самых успешных бизнесов в Беларуси.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/5be/li9fph4kaqca742uy18bb0uf936em7dg.png

"Иначе мы бы не занимались всей этой работой все 25 лет", - подчеркиваетпредседатель ПЦ "Весна" Алесь Беляцкий.

Это же какие деньжищи поимел Беляцкий из бюджета недружественных стран на воздух или в карман. Нужен "Весне" офис для работы, Беляцкий получает грант и покупает квартиру на Независимости. Оформляет на себя. Это офис для правозащиты. Не будет "Весны", а квартирка-то останется.

В свое время нашему центру "Весна" была выделена сумма для покупки офиса. Вместо офиса была приобретена квартира, которая была оформлена на Беляцкого. В момент первого ареста Беляцкого в связи с тем, что его статья подразумевала конфискацию, она подлежала конфискации и находилась под арестом. Это все было представлено как попытка уничтожения правозащитного центра в Республике Беларусь. И международной общественностью была выделена компенсация международному центру. Член ПЦ "Весна"

И снова купили квартиру уже на подставное лицо, но с доверенностью на Беляцкого. Так предприимчивый Алесь за счет польских и литовских налогоплательщиков получил уже 2 роскошные квартиры в центре Минска. Недоконфискованную квартиру он переписал на жену Наталью Пинчук. Облапошил на 2 квартиры и миллионы, за это еще премию получил.