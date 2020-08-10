Продолжаем наш информационный марафон. Сейчас идет подсчет голосов в основной день волеизъявления. Наши съемочные группы работали на участках для голосования и они, разумеется, интересовались, за что голосовали белорусы, за какие ценности наши граждане готовы отдать свой голос. Предлагаю посмотреть материал на эту тему.



