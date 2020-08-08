За что отдают свой голос жители Копыси

Развитие регионов останется приоритетом государственной политики. Об этом не раз заявлял Президент, посещая поселки и агрогородки. В такой провинции хочется жить! Именно такой смысл всех преобразований, которые коснулись и Копыси - городского поселка в Оршанском районе. За несколько лет здесь полностью обновлена инженерно-транспортная инфраструктура. Новые дороги, тротуары, теплосети и водоснабжение. Капитально отремонтирована больница, детский садик. Построены спортивные площадки. Новые рабочие места созданы и на предприятиях. Есть и сырное производство. Развитие получил и агрохолдинг "Купаловское". Президент не оставляет без внимания жизнь на селе - и это ощутили люди. Вот, что говорят сегодня жители Копыси в день выборов, и за что они отдают свой голос.



"Я в первую очередь буду голосовать за то, что удобно для жизни - за комфорт, за мир, за развитие нашего поселка и в дальнейшем. Хотя я уже не представляю, как можно, потому что действительно все есть".



"Очень много было сделано для людей. Нам очень здесь нравится. За это время мы еще родили дочку. Дети могут учиться. Мы голосуем за спокойствие и чтобы наши поселки также развивались дальше и становились красивее".



"В амбулатории нашей большой сделали ремонт, привезли новое оборудование. Т. е. - чтобы сделать ребенку кардиограмму или УЗИ взрослому, не нужно ехать в райцентр. Всегда что-то происходит новое, красивое, и мы хотим, чтобы это все у нас сохранилось".



"Сегодня живем мы, как в городе: холодное, горячее водоснабжение, отопление газовое. Т. е. дровишки - только для бани. Работают предприятия. Дом культуры, библиотека, школа, детский сад, больница, поликлиника, аптека. 6 детских площадок. За эту комфортную, спокойную жизнь сегодня мы будем голосовать".



