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Белорусы: Мы голосуем за мир и безопасность нашей республики
Только белорусский народ вправе решать, каким будет наше будущее. Вот за что отдают свой голос белорусы.
Могилев
Изменения и дополнения в Конституцию касаются каждого из нас. Будущего наших детей и родителей. Поэтому я считаю, что каждый сознательный гражданин Беларуси должен прийти и принять участие в референдуме.
Брест
Референдум - это самый пример демократии. И если сегодня спрашивают мое мнение, с моим мнением считаются, я просто не имею права не прийти сегодня на данный референдум. Отдать свой голос за мирное и спокойное будущее нашей страны - это просто мой долг.
Могилев
Мы голосуем за мир и безопасность нашей республики. За ее независимость и суверенитет. За сохранение исторической памяти о героическом прошлом нашего государства. Народ, который не знает своей истории, не имеет будущего.
Брест
За продолжение той социальной направленности нашего государства, того экономического курса, который проводит Республика Беларусь. И за будущее независимой Республики Беларусь!
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