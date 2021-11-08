За что радикалы расстреляли людей в парижском театре и причем здесь геополитика Пятой Республики - сегодня в "Понятной политике"

Шесть лет со дня крупнейшего теракта в истории Франции - в ноябре 2015 года ИГИЛ атаковал Париж.Судебный процесс в 542 тома. Кого судят сегодня и почему количество документов выше девятиэтажного дома? За что радикалы расстреляли людей в парижском театре и причем здесь геополитика Пятой Республики? Агрессия, которая с двух сторон пропитана кровью, смотрите сегодня в "Понятной Политике" после "Панорамы".