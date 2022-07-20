За что судят этнических белорусов - братьев Кононовичей в Киеве?

Так называемый цивилизованный Запад, когда-то взрастивший монстра - фашистскую Германию, теперь растит его в братской нам Украине. К сожалению, там быстро забыли уроки Великой Отечественной войны, поддались и продались лицемерным западным элитам, не жалея ни своих, ни чужих. Они готовы гробить свою страну до последнего украинца. Конкретная история исковерканных судеб в авторской рубрике "Площадка".

Хочу напомнить важные слова Президента о том, что свобода для нас - это синоним слова жить. И белорусы после 2020-го с особым чувством поздравляют друг друга с Днем Независимости, с днем освобождения от фашизма. К сожалению, украинцы давно лишились независимости. У людей отбирают бизнес, свободу слова и выбора, саму свободу в прямом смысле и даже жизнь.

Прямо сейчас в Киеве идет судилище над этническими белорусами, гражданами Украины Михаилом и Александром Кононовичами. Это те самые парни, которые с августа 2020-го поддерживали Беларусь, выходили на разрешенные акции с нашими флагами к посольству в Киеве, за что не раз подвергались нападениям. А потом пропали. Лишь недавно стало известно, что братьев избили до полусмерти, поломали ребра и сейчас они в киевском СИЗО.

Кононовичей в суд не пускают

Судебный процесс открытый, но не для всех: самих Кононовичей в суд не пускают. То конвоя якобы нет, то адвокат или прокурор не явились. А людям, между тем, инкриминирована серьезная статья - о захвате власти.

В деле в основном формулировки - "не установлено", "не выявлено". Вменяется якобы акция и планирование захвата районной администрации. Не установлено ничего: ни место проведения акции, ни время и обстоятельства, при которых все якобы происходило, ни люди, с которыми Кононовичи якобы планировали захват. Здание просто увешано видеокамерами, но ни одной записи нет, а найденный "свидетель" смутно помнит события. Тяжело вспомнить то, чего не было.





Судят Кононовичей также за фейсбучные посты 2019-2021 годов. Но там нет криминала, есть оценочные суждения и критика, а право критиковать гарантировано Конституцией. Более того, в Украине суды руководствуются решением ЕСПЧ, в котором говорится, что это допустимая критика и границы допустимости критики публичных лиц гораздо шире, чем обычных граждан. Причем суд не может заставить человека опровергать эти слова. А если вообще про власть говорить, так ведь ее нынешние укроправители сами зарубежным "друзьям" продали.

Случай Кононовичей - это норма для прогнившей судебной системы. Из последних примеров: к 5 годам приговорили женщину за то, что "популяризировала идеи возрождения и восстановления СССР, превозносила Ленина и Сталина".

Аресты - неотъемлемая часть кампании террора

Аресты стали неотъемлемой частью кампании террора со стороны украинских спецслужб. В колониях, застенках СБУ и следственных изоляторах - общественники, политологи, политики, правозащитники, журналисты, граждане Украины, Беларуси, России и других стран. У них нет прав. Людей массово заставляют признавать преступления, оказывая давление на семьи. Я уверена, что у киевского судьи, сменившего фамилию на Рихтер, и по Кононовичам решение наверняка уже имеется.

Знаете, почему не отпускают под домашний арест, как Беларусь это сделала в деле, к примеру, Софии Сапеги? Потому что новое преступление совершить могут. Так любой может всех задерживать? А еще, мол, чтобы улики важные не уничтожили. Так важные улики уже должны быть в деле, которое уже рассматривает суд.

Где правозащитники и евродипломаты?

Да и почему в суде нет правозащитников, европарламентариев, европейских СМИ? Сейчас наши парни в спецкорпусе. Зная методы киевских служб, есть ощущение, что их "готовят" к основному процессу. Эсбэушники понимают: дело липовое, доказательная база смехотворна и главное - братья будут говорить правду. В ней их сила, и именно ее так боятся настоящие преступники при власти Украины. Да также есть информация, что для Кононовичей на всякий случай припасено еще одно дело, запасное. Если с первым не выйдет.