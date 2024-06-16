Я не думаю, что географическая удаленность так уж сильно влияет на наши отношения. Двум странам лишь необходимо разработать тактическую и стратегическую политику для углубления имеющихся связей. Возьмем, например, Россию и Китай. Это географически удаленные от Бразилии страны, но у Бразилии с ними хорошие отношения. Очевидно, что чем ближе географически государства, тем лучше. Однако я считаю, что расстояние - это не проблема, и думаю, что правительства двух стран имеют все возможности для разработки политики сближения. Я хотел бы подчеркнуть, что у Бразилии и Беларуси много общего и очень важно, чтобы эти государства развивались вместе. Становление стран Глобального Юга также требует объединения Бразилии и Беларуси, и я думаю, что в самом ближайшем и неотложном будущем Беларусь будет в составе БРИКС вместе с Бразилией. Беларусь все еще остается малоизвестной для бразильцев страной. Но те, кто c ней знаком, прекрасно знают, что это независимая страна, с огромным потенциалом, социально ориентированное государство, безопасная, чистая страна с мощной армией. Президент Александр Лукашенко - также очень известен. Им восхищаются и понимают, что он великий лидер. Он опытный человек, и на данный момент нет никого лучше на его посту, и он играет важную роль в сохранении Беларуси независимой, развитой и безопасной страной.

Жуау Клаудиу Платеник Питиллу, писатель, исследователь (Бразилия)