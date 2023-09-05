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За что воюет Украина? Подробности в программе "Это другое"

Оружия не хватает, а солдат отправляют в мясорубку - об этом каналу "Беларусь 1" рассказала бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины. Она подтверждает, что люди в Украине живут в информационном вакууме, который часть украинцев устраивает. На новости, противоречащие их реальности, некоторые люди реагируют враждебно и не желают делать самостоятельные выводы, всецело доверяя украинской пропаганде.

Подробности сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".