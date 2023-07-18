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За демонстрацию нацистских тату двум жителям Минска грозит до 4 лет колонии
До 4 лет колонии грозит двум жителям столицы за демонстрацию нацистских тату. Об этом сегодня рассказали следователи. 33-летний минчанин, отбывая наказание в местах лишения свободы, сделал себе сразу несколько татуировок с изображением свастики. Освободившись, мужчина первое время скрывал наколки. Однако в прошлом году после задержания за кражу, мужчина в милиции снял с себя майку и продемонстрировал татуировки, за что был привлечен к административной ответственности. Но на этом история не закончилась.
Спустя несколько месяцев, в феврале 2023 года, находясь в общественном транспорте, обвиняемый вновь совершил аналогичное правонарушение. Примечательно, что минчанин до момента задержания даже не предпринимал попыток скрыть изображения. Несмотря на проведенные сотрудниками милиции профилактические беседы, должных выводов для себя мужчина не сделал и продолжил свою преступную деятельность. В июне 2023 года он стал уже фигурантом уголовного дела.
Схожая история и у 37-летнего минчанина. Еще будучи несовершеннолетним, отбывая наказание в колонии, парень придерживался нацистской идеологии. Фигурант на протяжении года не раз привлекался к административной ответственности за демонстрацию свастики и не предпринимал никаких мер к сокрытию. В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела.
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