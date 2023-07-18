За демонстрацию нацистских тату двум жителям Минска грозит до 4 лет колонии

Спустя несколько месяцев, в феврале 2023 года, находясь в общественном транспорте, обвиняемый вновь совершил аналогичное правонарушение. Примечательно, что минчанин до момента задержания даже не предпринимал попыток скрыть изображения. Несмотря на проведенные сотрудниками милиции профилактические беседы, должных выводов для себя мужчина не сделал и продолжил свою преступную деятельность. В июне 2023 года он стал уже фигурантом уголовного дела.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску