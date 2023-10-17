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За демонстрацию нацистской татуировки задержан брестчанин

За демонстрацию нацистской татуировки задержан брестчанин

Правоохранители задержали 43-летнего брестчанина за демонстрацию нацистской символики. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД Беларуси.

"Жителя областного центра дважды в текущем году привлекали к административной ответственности за публичное демонстрирование на теле изображения свастики. Несмотря на это, он разместил в своем аккаунте в социальной сети фотографию с тату на шее в виде эмблемы СС", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики. Фигуранта водворили в СИЗО. К слову, он называет себя уголовным авторитетом. Мужчина ранее судим за грабеж, разбой, хулиганство и покушение на убийство.

Фото: pixabay.com

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