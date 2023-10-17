За демонстрацию нацистской татуировки задержан брестчанин

"Жителя областного центра дважды в текущем году привлекали к административной ответственности за публичное демонстрирование на теле изображения свастики. Несмотря на это, он разместил в своем аккаунте в социальной сети фотографию с тату на шее в виде эмблемы СС", - рассказали в МВД.