За детской мечтой в деревню - семья белорусов переехала из областного центра и основала собственное ранчо под Витебском

Куда приводят детские мечты? Городская семья сменила суету мегаполиса на пейзажи белорусской деревни для того, чтобы разводить лошадей.

Семейному ранчо под Витебском семь лет. Под опекой, как говорят сами хозяева, восемь скакунов, пообщаться с которыми каждый день приезжают туристы. В конюшне представители смешанных кровей, но есть и "чистая" лошадка - белорусская упряжная. Это единственная отечественная порода, гордость белорусского коневодства. В планах хозяев - ее популяризация и разведение. Подробности у Ольги Масловской.

За детской мечтой - в деревню

Дарье и Артему предстоит первая в жизни конная прогулка. Лошади хоть и обучены хорошим манерам, но любое путешествие начинается с инструктажа. Всего полчаса верхом на фоне потрясающих снежных пейзажей - и на смену плохому настроению приходят вдохновение и радость.

Семейное ранчо в деревне Коновалово существует семь лет. Хозяева - в прошлом городские жители. Из мегаполиса уехали вслед за детской мечтой: Мария в детстве занималась верховой ездой. А любовь к лошадям, говорит, это навсегда. Ради такого можно и квартиру продать, что супруги и сделали.

Я выросла в большом городе - в Минске. Привыкла ездить на транспорте в школу. И для меня жизнь за городом - это такая мечта была. Лошади очень индивидуальны, как и люди, имеют свой характер, какие-то свои привычки, кто-то холерик, кто-то более сангвиник. Мария Давыдова, хозяйка семейного ранчо

Конное ранчо в Витебском районе

Сейчас на ранчо восемь лошадей. За ними хозяева ухаживают самостоятельно.

Летом животных выпасают на арендованных угодьях. Основу же зимнего рациона составляет сено. Его хозяева запасают впрок. На эту зиму понадобилось 45 тонн.

Дни конезаводчиков заняты если не уходом за лошадьми и приемом гостей, то стройкой. Сейчас сооружают новую конюшню.

В планах - строительство манежа и разведение отечественной породы лошадей

Мечты в этой семье сбываются, а поэтому планы далеко идущие. Так, Давыдовы хотели бы популяризировать и разводить единственную отечественную породу лошадей - белорусскую упряжную. Ее прекрасная представительница на ранчо пока в единственном экземпляре.

У них крепкое здоровье, они очень выносливы, они очень спокойные и добрые. Можно сказать, отражают характер белорусов. Мария Давыдова, хозяйка семейного ранчо

А еще Давыдовы ищут единомышленников для строительства крытого манежа для круглогодичных занятий верховой ездой, тем более что ученики уже есть. Например, Анна Малаховская ради тренировок каждую неделю приезжает в Коновалово из Витебска.