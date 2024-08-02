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За добросовестное отношение к своим обязанностям. В Минске чествовали лучших работников торговли
В связи со 100-летием образования органов торговли Беларуси лучших работников сферы чествовали в Минске. Только в столице в этой сфере экономики заняты 185 тыс. человек, большинство из них женщины. Благодарность звучала за внимание и доброжелательность к покупателям, добросовестное отношение к своим обязанностям. Почетные грамоты и нагрудные знаки для 150 лучших продавцов, мерчандайзеров, кассиров, директоров и других специалистов отрасли.
За текущее полугодие мы имеем рост практически по всем показателям. В частности, розничный товарооборот в стране вырос на 11,5 % в текущем полугодии. Также растет инфраструктура, развивается торговля, т.е. у нас застоя нет. В целом на более чем 1200 единиц выросло количество торговых объектов за это полугодие. Это почти 1 %. Напомню, что у нас в республике функционирует более чем 129 тысяч торговых объектов.
У нас в столице очень много гостей. Мы принимаем очень много гостей уже последние два года. И это тоже отдельное такое знаковое мероприятие, когда наши гости ходят в магазины. И вот груз ответственности ложится на наших продавцов, которые должны своевременно предложить, уметь предложить наш товар и всегда показать самое лучшее и самое важное, нужное для покупателя, чтобы он ушел довольный, счастливый и увез частичку нашего белорусского продукта на свою землю.
Ежегодно появляются новые торговые точки - от магазинов шаговой доступности до ультрасовременных центров и гипермаркетов. Постоянно расширяется ассортимент товаров, повышается качество услуг и уровень обслуживания.
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