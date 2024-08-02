За добросовестное отношение к своим обязанностям. В Минске чествовали лучших работников торговли

У нас в столице очень много гостей. Мы принимаем очень много гостей уже последние два года. И это тоже отдельное такое знаковое мероприятие, когда наши гости ходят в магазины. И вот груз ответственности ложится на наших продавцов, которые должны своевременно предложить, уметь предложить наш товар и всегда показать самое лучшее и самое важное, нужное для покупателя, чтобы он ушел довольный, счастливый и увез частичку нашего белорусского продукта на свою землю.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома