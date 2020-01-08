"За духовное возрождение". Известны лауреаты престижной национальной премии Президента Беларуси

Стали известны лауреаты престижной национальной премии "За духовное возрождение" и обладатели специальных премий Президента Беларуси. Соответствующие указы подписал Глава государства. Так, из 51 заявки фондом Президента было отобрано 15 лучших. Среди главных критериев успешная реализация культурного проекта. Традиционно в эти праздничные дни премию вручат деятелям гуманитарной сферы: работникам культуры, мастерам искусства, священнослужителям и социальным работникам. За прошедший год они внесли особый вклад в дела милосердия, а также продвигали идеи гуманизма. Так, "За духовное возрождение" наградят авторскую группу Академии наук Беларуси, Белкартографии и Центра электронной документации за создание фундаментального издания "Большой исторический атлас Беларуси", а также археологический музей "Берестье" и Белорусскую ассоциацию многодетных родителей. Премия присуждена протоиерею Иоанну Хорошевичу и Белорусскому общественному объединению ветеранов.



10 коллективов и центров получат специальные премии Президента Беларуси. Среди них Белтелерадиокомпания за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют национальную культуру в Беларуси и за рубежом, а также за значительный вклад в воспитание творческой молодежи. Удостоен премии также Брестский городской центр культуры за проведения масштабных мероприятий к 1000-летию Бреста.