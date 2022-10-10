За два дня моратория в аптеках Беларуси не выявлено завышения цен

Минздравом направлено всем организациям системы здравоохранения, производителям медизделий всех направлений и фармпредприятиям письмо, где четко обоснован и наложен мораторий на повышение цен. Сотрудники Минздрава и заинтересованных органов уже начали мониторинг исполнения данного документа. Более того, сейчас в разработке находятся еще два нормативных акта, которые уточняют порядок формирования цен как для производителей лекарств и медтехники, так и непосредственно для тех, кто занимается розничной торговлей. Эта работа будет на постоянном контроле. Если будут обнаружены факты завышения цен, будут приняты меры вплоть до закрытия предприятия или сети розничной торговли. Открыта горячая телефонная линия. Граждане могут сообщить о повышении цен на лекарственные препараты. Позвонив на номер +375 17 271-20-34, необходимо указать название аптеки, адрес ее места нахождения, наименование лекарственного препарата и его цену. Информация принимается по будням с 8:30 до 17:00.

Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси