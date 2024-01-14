За две недели 2024 года в Беларуси при пожарах погибли 55 человек. МЧС проводит проверку квартир и домов

Белорусские спасатели бьют тревогу! В связи с морозами сильно осложнилась оперативная обстановка в стране! Уже за две недели нового года при пожарах погибли 55 человек! Сотрудники МЧС проводят проверку квартир и домов: смотрят, стоят ли пожарные извещатели, контролируют исправность печного отопления и знания банальных правил пожарной безопасности.

В первую очередь сотрудники МЧС идут в многодетные семьи, к людям, злоупотребляющим спиртным, одиноким пенсионерам. Подробности у Алены Лешкевич.

В Беларуси выросло количество пожаров

Увеличение количества пожаров сотрудники МЧС связывают с усилением морозов. Чем ниже градус, тем больше люди начинают топить свои дома. Курение в постели тоже играет здесь свою роль: многие попросту ленятся выходить для этого на улицу.





Накануне в Червенском районе пожар унес жизни двух человек. По предварительной информации, накануне трагедии к 51-летнему хозяину дома в гости зашел сосед. Известно, что мужчины употребляли спиртное, после дом загорелся. Из-под завалов спасатели достали тела обоих.

Накануне в Гродно на пожаре погибла женщина. Двоих человек удалось спасти сотрудникам МЧС.

А на пожаре в Копыльском районе пожарный извещатель спас жизнь пенсионерке. Выяснилось, что хозяйка, находясь на кухне, услышала звук автономного пожарного извещателя и вышла на улицу.

Профилактическая операция спасателей по предупреждению гибели людей на пожарах

По этой причине спасатели стучатся в дом почти к каждому белорусу. Чтобы донести важную информацию: необходимо соблюдать пожарную безопасность! И это не просто слова! Проверить в каком состоянии печное отопление в частных домах, убедиться в наличии такого маленького, но важного прибора, как автономный пожарный извещатель.





Некоторым могут даже бесплатно установить сами. И теперь за семью, где проживает 102-летняя пенсионерка, спасатели спокойны. Одного извещателя в доме не хватало. Так как по правилам, он должен быть установлен в каждой жилой комнате. Еще Зинаиде Констатиновне бойцы МЧС и снег во дворе расчистили.





В текущие выходные в связи с осложнением оперативной обстановки работниками МЧС организованы профилактические мероприятия. В первую очередь обследуем домовладения многодетных семей, семей, чьи дети признаны находящимися в социально опасном положении, одиноких, престарелых граждан, инвалидов, а также граждан, злоупотребляющих спиртными напитками Виктор Вилюха, замначальника Минского РОЧС МЧС Беларуси





Для сравнения, на 14 января прошлого года в стране от пожаров погибли 28 человек. Сейчас 55. И на 100 пожаров произошло меньше, чем в новом, 2024-м.