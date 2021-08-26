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За этот сезон в Минске обновили миллион двести тысяч квадратных метров дорожного полотна
В этом сезоне в Минске уже обновили почти миллион двести тысяч квадратных метров дорожного полотна. На 58-ми наиболее поврежденных участках дорог не просто заделывали ямы - асфальт заменили целиком. Активно работы ведутся на Логойском тракте. Там дорожное покрытие после последнего ремонта служит уже более 10 лет. Это пиковое значение для такой оживленной магистрали. Заменили не только асфальт. Обновляют бордюрный камень, ливневку, тротуарную плитку. Сейчас годовой план по ремонту дорог в столице выполнен более чем на 130 %. Особое внимание к мостовым и подземным пешеходным переходам.
Затронет ремонт и другие крупные транспортные артерии. Работы там будут вестись выборочно - на отдельных полосах. Завершат замену дорожного полотна в столице уже в сентябре.
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