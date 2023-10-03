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За финансирование экстремизма посредством онлайн-марафона возбуждено уголовное дело
Сегодня стало известно, что за финансирование экстремизма посредством онлайн-марафона возбуждено уголовное дело. Оперативную работу в этом направлении вело Главное управление по борьбе с организованной преступностью.
По данным следствия, 29 июля 12-часовой эфир с рассуждениями находящихся в розыске преступников и других деструктивных личностей транслировался на YouTube-каналах радикалов, покинувших Беларусь. Инициатором "сетевой карусели донатов" стали представитель так называемого объединенного переходного кабинета и номинальный партнер террористических формирований, которые скрываются за пределами Беларуси.
Мероприятие, завуалированное под сбор средств для осужденных якобы по политическим мотивам белорусов, организаторы провели с целью привлечения денег для личной материальной подпитки. По их заявлению, они получили более 500 тысяч евро. Суд Центрального района Минска видеоконтент под названием "Нам не ўсё адно" признал экстремистскими материалами.
Подозреваемые по уголовному делу - это порядка 60 человек из числа организаторов марафона и их пособников. Правоохранители уверяют: действиям каждого участника будет дана принципиальная правовая оценка вне зависимости в Беларуси он или за ее пределами.
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