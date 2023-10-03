За финансирование экстремизма посредством онлайн-марафона возбуждено уголовное дело

Мероприятие, завуалированное под сбор средств для осужденных якобы по политическим мотивам белорусов, организаторы провели с целью привлечения денег для личной материальной подпитки. По их заявлению, они получили более 500 тысяч евро. Суд Центрального района Минска видеоконтент под названием "Нам не ўсё адно" признал экстремистскими материалами.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси