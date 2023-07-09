За глобальным Югом скрывается борьба за Антарктиду - военный эксперт об AUKUS

За глобальным Югом скрывается борьба за запасы Антарктиды. Такое мнение БЕЛТА высказал заместитель начальника факультета по учебной и научной работе - начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Андрей Богодель.

Андрей Богодель предложил обратить внимание на трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США - AUKUS. "Мы зачастую говорим, что есть Запад и Восток, привыкли мерить такими измерениями. Вдруг появляется такое понятие, как глобальный Север и глобальный Юг. Мы вроде рассматриваем этот вопрос так, как предлагает Всемирный банк: менее развитые страны на юге, более развитые - на севере. Причем необязательно это должно быть географически. Теперь появление такого блока, как AUKUS. Интереснейший блок. Что же это такое? Никаких документов толком нет, кроме договоренностей в МАГАТЭ, что будут поставлены подводные лодки и все остальное", - сказал собеседник.

Военный эксперт склоняется, что за глобальным Югом скрывается борьба за Антарктиду. "Именно Австралия должна будет сыграть роль изоляции района, где сейчас находятся основные запасы земного шара, где они не изведаны. Не туда ли это все ведет? Не изолировать ли этот район вообще? Вот глобальная политика. Чтобы это активизировать, нужна Украина как реактив, который вброшен, иначе никакой реакции не будет, будет пассивная игра на политической арене", - считает Андрей Богодель.