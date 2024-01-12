За год на дорогах Беларуси гибнет более 2 тыс. диких животных

В Беларуси на протяжении нескольких лет собирается статистика о ДТП с участием диких животных. Согласно данным Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР), за год на дорогах страны погибает более 2 тыс. обитателей лесной фауны, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу БООР.

Организация провела собственный анализ подобных аварий на дорогах, которые проходят через охотничьи угодья, входящие в структуру БООР. Специалисты подсчитали: ежегодно гибнет более 500 лосей, почти 1,5 тыс. косуль, от 40 до 60 оленей и около 100 кабанов.

Они пояснили, что нынешняя волна активности диких животных на дорогах связана с тем, что зимой звери хотят разнообразить рацион и выходят на проезжую часть, чтобы полакомиться солью.

"Учитывая сложные дорожные условия и короткий световой день, рекомендуем водителям быть особенно осторожными и соблюдать скоростной режим. Иногда даже лишние 10 километров в час могут помешать вовремя затормозить", - напомнили в пресс-службе БООР.