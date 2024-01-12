3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
За год на дорогах Беларуси гибнет более 2 тыс. диких животных
В Беларуси на протяжении нескольких лет собирается статистика о ДТП с участием диких животных. Согласно данным Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР), за год на дорогах страны погибает более 2 тыс. обитателей лесной фауны, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу БООР.
Организация провела собственный анализ подобных аварий на дорогах, которые проходят через охотничьи угодья, входящие в структуру БООР. Специалисты подсчитали: ежегодно гибнет более 500 лосей, почти 1,5 тыс. косуль, от 40 до 60 оленей и около 100 кабанов.
Они пояснили, что нынешняя волна активности диких животных на дорогах связана с тем, что зимой звери хотят разнообразить рацион и выходят на проезжую часть, чтобы полакомиться солью.
"Учитывая сложные дорожные условия и короткий световой день, рекомендуем водителям быть особенно осторожными и соблюдать скоростной режим. Иногда даже лишние 10 километров в час могут помешать вовремя затормозить", - напомнили в пресс-службе БООР.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ