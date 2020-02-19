За год на работу в Беларусь приехало около 20 тысяч зарубежных специалистов

Таковы данные МИД. Речь идет по большей части о высококлассных и востребованных специалистах, которые приняли осознанное решение работать и профессионально развиваться в нашей стране. Аналитики отмечают, с каждым годом география приезжающих работать в Беларусь расширяется. На первом месте Россия. В десятку также входят: Турция, Китай, Литва, Азербайджан, Армения, Украина, Узбекистан и Казахстан.



