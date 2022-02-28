За изменение Основного закона проголосовали 82,86% от принявших участие в голосовании избирателей, заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БелТА.

"В соответствии с указом Президента 27 февраля проведен республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. На референдум был вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? И два варианта ответа "за" и "против". В период с 22 по 26 февраля проведено досрочное голосование на республиканском референдуме. Проголосовать досрочно мог каждый гражданин, который не имел возможности прибыть на участок для голосования в основной день. Явка на досрочном голосовании составила 42,93%", - рассказал Игорь Карпенко.

В Беларуси 27 февраля были открыты все 5510 участков для голосования, в том числе 229 в санаториях-профилакториях, домах отдыха, больницах и воинских частях.

"Общее число граждан, внесенных в списки участников референдума, составило 6 815 667 человек. В голосовании принял участие 5 359 471 гражданин, или 78,63%, то есть более половины от внесенных в списки. Таким образом, республиканский референдум считается состоявшимся. За принятие изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь проголосовали 4 440 813 граждан, что составило 82,86%, или 65,16% от внесенных в списки для голосования, - отметил глава ЦИК. - Против принятия изменений и дополнений Конституции проголосовали 686 165 участников референдума, что составило 12,8%, или 10,07% от внесенных в списки для голосования.

Игорь Карпенко добавил: "3 марта комиссия планирует провести свое заседание, на котором будут подведены окончательные итоги референдума. Для этого сейчас организована работа по предоставлению в ЦИК соответствующих протоколов комиссий".