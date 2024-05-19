Так называемые белорусские НПО в Польше существуют только на бумаге. Многие из них появились уже давно, обжились, а кто-то оформился после 2020-го. Однако вода действительно мутная. Вот, например, фонд "За нашу и вашу свободу". То ли он польский, то ли белорусский, но работает на Беларусь. Поддерживают демократию, а ее, как известно, лучше всего поддерживает именно валюта. Деньги собирают: А - грантами, Б - донатами. И вот, собственно, результат сборов. Частный офис за высоким забором. Это частный особняк. квадратов на 200-300 + территория.

Устраивают концертики на улицах Польши, конференции. Вот еще НПО. Белорусский фонд демократии. Демократию здесь раздают вместе с марихуаной. Судя по рекламе-указателю. Но фонда, увы, нет. Тутака продает чоперы, футболки, а еще культуру и самобытность белорусов, естественно, в Польше. Судя по тому, где их офис - чоперов и культуры на продажу накопилось столько, что пришлось снимать склады. Впрочем, на складах тутаки нет, об этом поведал местный охранник.

Заходили, стучались в двери - вдруг собственно привет нужно кому передать на родине, однако на рабочих местах практически никого не застать. Беларусь в фокусе информации. Или вот фонд "Беларусь будущего". Странная история - никто из обитателей знать не знает, что такие здесь живут. Не обнаружили и Линкенмедиа - известного жулика и компаньона Стрижака по сбору донатов - Леончика. Это тоже многоквартирный дом. Жилой. И Линкинмедиа там нет. Зато на благотворительных сборах Леончик заработал на квартиру в Варшаве и квартиру в Лондоне. Это самое сердце Королевских доков Виктории. Большой современный жилой комплекс. Квартира на верхних этажах. Апартаменты комплекса могут похвастаться потрясающим видом на Темзу и Лондон. Такие фонды, которые есть только на бумаге, разбросаны по всей Польше. Они собирают донаты, им отчисляют гранты. Поскольку о каждой мы рассказать в рамках эфира не можем. Показываем. Кто-то прописан в местах культурного наследия, или вот "Вольный выбор" в европейском райском саду больше похож помойку. Впрочем, на то он и вольный выбор. В этом разнообразии есть и фонды белорусские, есть польские, и конечно, американские - они, собственно, и выделяют деньги. Однако не только в Польше, есть еще и Литва. Пранк-расследование "Изнанка" длиною в полгода. Какие махинации можно делать на фондах так называемой солидарности. Выясним, предметно.

