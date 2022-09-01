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За кем будущее Беларуси?

Будущее Беларуси за пассионарными гражданами, которые готовы брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Развитие гражданского общества и партийной системы на контроле главы государства. Важнейший акцент - чтобы партии и общественные объединения не использовались внешними игроками для дестабилизации ситуации в стране. Таким структурам в Беларуси не место.

Самое главное в новом законе - мы никогда не должны допускать финансирования извне любых политических структур. Мы уже столкнулись с этим в 2020 году, когда те НКО, которые к политике никакого отношения не имели, но накачивались годами западными деньгами, предали страну в течение минуты по одной простой причине: кто платит, тот заказывает музыку.
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси

В Беларуси зарегистрировано 15 политических партий. На деле в общественно-политической жизни страны принимает участие от силы лишь третья часть. Остро стоит вопрос перерегистрации партий, чтобы понять их жизнеспособность и численность.

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