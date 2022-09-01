За кем будущее Беларуси?

Самое главное в новом законе - мы никогда не должны допускать финансирования извне любых политических структур. Мы уже столкнулись с этим в 2020 году, когда те НКО, которые к политике никакого отношения не имели, но накачивались годами западными деньгами, предали страну в течение минуты по одной простой причине: кто платит, тот заказывает музыку.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси

