За хранение наркотиков 17-летнюю минчанку приговорили к трем годам домашней химии

В Московском районе Минска сегодня озвучили приговор по делу о незаконном обороте наркотиков. 17-летнюю жительницу столицы задержали в декабре прошлого года в наркотическом опьянении. Во время личного обыска оперативники обнаружили у нее два свертка с особо опасными психотропными веществами общей массой менее одного грамма. Кроме того, фигурантка обвинялась в распространении психотропов в составе организованной преступной группы. Обвиняемая свою вину в совершении тяжкого преступления не признала и отказалась давать показания. Уже во время судебных прений сторона обвинения инициировала переквалификацию наказания на менее суровое. В итоге суд вынес приговор за незаконное хранение наркотиков и назначил три года домашней химии.