Социологическая грамотность, информационные фейки и способы борьбы с ними. За круглым столом "Экспертной среды" обсудили опросы народного мнения и ответственность социологов перед обществом. Эксперты БИСИ поговорили об объективных трендах и рынке социологии, цифровизации, а также влиянии этих процессов на все сферы жизни общества. Специалисты отмечают: распознать фейк можно, ориентируясь на репутацию научной структуры, которая проводит соцопрос. Бороться же с ними предлагают увеличением потока проверенной информации. Напомним, "Экспертная среда" - это совместный проект БелТА и БИСИ. В формате круглого стола аналитики, лидеры мнений и эксперты обсуждают актуальные вопросы.



