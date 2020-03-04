3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
За круглым столом "Экспертной среды" обсудили предварительные итоги переписи населения
Урбанизация, старение населения и рост числа городских жителей. За круглым столом "Экспертной среды" обсудили предварительные итоги переписи населения. Участники проанализировали объективные тренды в демографии, рост числа городских жителей, а также влияние этих процессов на экономическое развитие страны.
Сегодня Беларусь входит в 50 самых урбанизированных стран мира
Прогнозируют, что к 2030 году уровень урбанизации в стране вырастет и может достичь 80%. В таких условиях в приоритете у государства остается здоровье населения, занятость, уровень образования и вопросы экологии.
Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин, кандидат социологических наук:
"И когда мы говорим о народонаселении, то всегда должно идти еще одно положение: это качество, это человеческий капитал, потому что не случайно в Конституции записано, что человек - это основное, не случайно Президент всегда подчеркивает, что главное - это люди. Не обязательно иметь сырьевые ресурсы, очень много государств этим не обладает, но самое главная ценность для любого государства - это люди, это человеческий капитал, который включает в себя не только образование и уровень интеллекта, профподготовку, опыт и умение учиться и переучиваться".
"Экспертная среда" -
. В формате круглого стола - аналитики, лидеры мнений и эксперты обсуждают
.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее