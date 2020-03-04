За круглым столом "Экспертной среды" обсудили предварительные итоги переписи населения

"И когда мы говорим о народонаселении, то всегда должно идти еще одно положение: это качество, это человеческий капитал, потому что не случайно в Конституции записано, что человек - это основное, не случайно Президент всегда подчеркивает, что главное - это люди. Не обязательно иметь сырьевые ресурсы, очень много государств этим не обладает, но самое главная ценность для любого государства - это люди, это человеческий капитал, который включает в себя не только образование и уровень интеллекта, профподготовку, опыт и умение учиться и переучиваться".

