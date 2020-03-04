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За круглым столом "Экспертной среды" обсудили предварительные итоги переписи населения

Урбанизация, старение населения и рост числа городских жителей. За круглым столом "Экспертной среды" обсудили предварительные итоги переписи населения. Участники проанализировали объективные тренды в демографии, рост числа городских жителей, а также влияние этих процессов на экономическое развитие страны.

Сегодня Беларусь входит в 50 самых урбанизированных стран мира

Прогнозируют, что к 2030 году уровень урбанизации в стране вырастет и может достичь 80%. В таких условиях в приоритете у государства остается здоровье населения, занятость, уровень образования и вопросы экологии.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин, кандидат социологических наук:

"И когда мы говорим о народонаселении, то всегда должно идти еще одно положение: это качество, это человеческий капитал, потому что не случайно в Конституции записано, что человек - это основное, не случайно Президент всегда подчеркивает, что главное - это люди. Не обязательно иметь сырьевые ресурсы, очень много государств этим не обладает, но самое главная ценность для любого государства - это люди, это человеческий капитал, который включает в себя не только образование и уровень интеллекта, профподготовку, опыт и умение учиться и переучиваться".

"Экспертная среда" -

это совместный проект БелТА и БИСИ

. В формате круглого стола - аналитики, лидеры мнений и эксперты обсуждают

самые актуальные вопросы

.

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