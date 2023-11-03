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За круглым столом в Палате представителей прошло обсуждение законопроекта о деятельности религиозных организаций

Регистр юридических лиц может пополниться религиозными организациями, а Белорусская православная церковь получить особый статус в отраслевом законодательном акте. Сегодня за круглым столом в Палате представителей - высшие иерархи основных конфессий и депутаты. У каждого была возможность внести правки в формулировки проекта Закона о деятельности религиозных организаций. Он готовится ко второму чтению. Среди обсуждений - перечень языков религиозного просвещения, отсутствие необходимости в зарубежных миссионерах, освобождение от призыва на срочную военную службу для студентов высших духовных семинарий.

Законопроект выносился на общественное обсуждение. В нашей стране нет запрета на использование национальных языков в соответствии с законом о национальных меньшинствах. Каждый человек вправе выбирать себе и исповедовать религию на национальном языке. Норма, которая предусмотрена законом, касается регулирования вопросов религиозного просвещения для детей и взрослых именно в религиозных организациях. Это деятельность воскресных школ, групп для взрослых, когда осуществляется религиозное просвещение, эта норма предусматривает проведение таких занятий на государственных языках.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей

Действующий Закон "О свободе совести и религиозных организациях" видоизменялся 20 лет назад. Сегодня его актуализируют. Главное - избежать любых проявлений дискриминации и веронетерпимости.

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