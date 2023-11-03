За круглым столом в Палате представителей прошло обсуждение законопроекта о деятельности религиозных организаций

Законопроект выносился на общественное обсуждение. В нашей стране нет запрета на использование национальных языков в соответствии с законом о национальных меньшинствах. Каждый человек вправе выбирать себе и исповедовать религию на национальном языке. Норма, которая предусмотрена законом, касается регулирования вопросов религиозного просвещения для детей и взрослых именно в религиозных организациях. Это деятельность воскресных школ, групп для взрослых, когда осуществляется религиозное просвещение, эта норма предусматривает проведение таких занятий на государственных языках.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей