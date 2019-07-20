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За летние месяцы центральный регион планирует оздоровить более 60 тысяч школьников
Спортивные, экологические и оздоровительные лагеря - на выбор школьников. За три летних месяца центральный регион планирует оздоровить более 60 тысяч школьников. На выбор - 24 лагеря круглосуточного пребывания. А еще отдых в школах и центрах дополнительного образования. Посетить зеленые уроки, попасть в палаточный городок и пройти курс ароматерапии предлагают во время отдыха на берегу Вилейского водохранилища. Репортаж Натальи Кезик (видео).
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