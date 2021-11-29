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За лучшее освещение деятельности МЧС Минской области наградили представителей СМИ
За эффективную работу по формированию культуры безопасности, лучшее освещение деятельности МЧС сегодня наградили представителей СМИ. Специальные дипломы, а также полезные подарки получили журналисты в разных номинациях. За плодотворную работу благодарность получили в том числе корреспонденты Агентства теленовостей. Дипломом первой степени отмечена программа "Новости региона". Лучшим автором в жанре "огненных репортажей" стал наш коллега Илья Цветков.
Конкурс на лучшее освещение деятельности МЧС проходит ежегодно в рамках семинаров по взаимодействию СМИ с подразделениями огненных бойцов. Это еще один шаг в совместной работе МЧС и СМИ по гарантированию общей безопасности населения.
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