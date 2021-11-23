За медицинской помощью в логистическом центре утром обратилось около 50 беженцев

С наступлением холодов у беженцев возникает все больше проблем со здоровьем. Только за утро не менее полусотни человек обратились за помощью. Люди выстраиваются в очередь у машины скорой, которая дежурит у транспортно-логистического центра возле белорусско-польской границы. По словам врачей, у большинства симптомы переохлаждения и простуды. Медики из Гродненской БСМП тщательно осматривают каждого. Двум пациентам показана госпитализация.



Ежедневно за медицинской помощью обращается около 60 человек. К слову, беженцы сами помогли выявить и обследовать 22 беременные женщины. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Беженцы благодарят белорусов за помощь.