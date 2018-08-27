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За месяц работы 30-дневного безвизового режима в Беларусь прилетели почти 12 тысяч иностранцев
За месяц работы безвизового режима Национальный аэропорт Минск принял почти 12 тысяч человек.
Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего нашу страну посещают гости из Германии, США и Италии. Напомним, указ о безвизовом режиме подписал Александр Лукашенко 24 июля. Согласно документу, иностранные граждане из десятков стран могут находиться в Беларуси без визы 30 дней при условии их въезда, а далее выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минск.
"За месяц работы безвизового режима Национальный аэропорт Минск принял почти 12 тысяч человек. В пятерке стран-лидеров с большим отрывом первое место занимают граждане Германии - 1658 человек. 2 и 3 место - граждане США и Италии. 4 и 5 позиция соответственно - граждане Великобритании и Польши. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается рост на 35 % безвизовых гостей".
Отметим, что ранее в нашей стране работал 5-дневный безвизовый режим. Кроме того, с 2017 года посещение Гродненского и Брестского регионов также работает по особым правилам - 10 дней без отметки в паспорте.
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