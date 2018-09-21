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За минувший год детская смертность в Беларуси уменьшилась более чем на 12%
В нашей стране уделяется особое внимание здоровью малышей как в момент их рождения, так и после. Только за минувший год детская смертность в Беларуси уменьшилась более чем на 12%. Положительная динамика и по снижению младенческой смертности. За последние месяцы зафиксировано лишь несколько трагических случаев на одну тысячу родов.
По двум этим показателям Беларусь уверенно лидирует в мировых рейтингах. Наравне с Японией, Сингапуром, Финляндией. Такой же показатель, как у Беларуси, у Южной Кореи, Норвегии и Люксембурга. При этом мы опережаем соседние Украину, Россию, Польшу, Литву и Латвию.
Такой рейтинг публикует ЮНИСЕФ. Эта организация приводит и еще одни данные - число специалистов в области здоровья на 10 тысяч человек. Здесь наша страна опережает даже те страны, где смертность новорожденных ниже белорусских. Например, Японию и Сингапур. Впрочем, и это не предел. Уже в новой стратегии устойчивого развития до 2035 года наша страна одной из приоритетных задач ставит повышение рождаемости. Для справки: сегодня каждый пятый белорус - это ребенок.
Все больше белорусов предпочитают жить в городах. Новые цифры по демографии на днях опубликовал Белстат. С 2000 года население в столице приросло почти на 350 тысяч человек. Эти цифры сопоставимы с населением Бреста.
Что касается ситуации по областям, приятно удивляет Минская, где ежегодно растет сельское население.
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