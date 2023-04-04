За минувший год в Беларуси за насилие в семье возбуждено свыше 400 уголовных дел

Акция "Дом без насилия" проходит в Беларуси. Более 20 тысяч семей в стране находятся на контроле МВД из-за домашнего произвола. Как отмечают в профильном ведомстве, с начала года замечена положительная динамика в части бытовых преступлений. Уменьшилось число тяжких и особо тяжких. На этой неделе правоохранители проверяют социально опасные семьи, проводят разъяснительную работу. К людям, которые уже были замечены в противоправных действиях по отношению к своим близким, применяют дополнительные меры контроля.