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За минувший год в Беларуси за насилие в семье возбуждено свыше 400 уголовных дел
Акция "Дом без насилия" проходит в Беларуси. Более 20 тысяч семей в стране находятся на контроле МВД из-за домашнего произвола. Как отмечают в профильном ведомстве, с начала года замечена положительная динамика в части бытовых преступлений. Уменьшилось число тяжких и особо тяжких. На этой неделе правоохранители проверяют социально опасные семьи, проводят разъяснительную работу. К людям, которые уже были замечены в противоправных действиях по отношению к своим близким, применяют дополнительные меры контроля.
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Профилактика насилия в семье - одно из приоритетных направлений правоохранительных органов. За минувший год в стране в отношении домашних тиранов возбуждено свыше 400 превентивных уголовных дел.
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