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За мир, безопасность и спокойствие. В Несвиже белорусы собрались на центральной площади
Рассказывает Лидия Заблоцкая.
Наша съемочная группа находится в одном из самых культурных городов страны. Именно в Несвиже - в таком миниатюрном, но всемирно известном - воссоздавали исторические коды нации все 26 лет. Не только дворец Радзивиллов, но и значительная часть города - признанное достояние и Европой в том числе. Та же ратуша, у которой мы находимся, - символ развития и независимости. За эти ценности сегодня и выступают белорусы, которые собрались здесь, на центральной площади.
Митинги продолжатся в течение недели по всей стране. Каждый может прийти и поделиться своим мнением.
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