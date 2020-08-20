За мир, безопасность и спокойствие. В Несвиже белорусы собрались на центральной площади

Рассказывает Лидия Заблоцкая.



Наша съемочная группа находится в одном из самых культурных городов страны. Именно в Несвиже - в таком миниатюрном, но всемирно известном - воссоздавали исторические коды нации все 26 лет. Не только дворец Радзивиллов, но и значительная часть города - признанное достояние и Европой в том числе. Та же ратуша, у которой мы находимся, - символ развития и независимости. За эти ценности сегодня и выступают белорусы, которые собрались здесь, на центральной площади.



Митинги продолжатся в течение недели по всей стране. Каждый может прийти и поделиться своим мнением.



