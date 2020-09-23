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За мирное небо над головой и "За Беларусь" выступают патриоты страны

Не разрушать, а созидать и приумножать. Сегодня синеокая комфортная, стабильная и безопасная для жизни страна. Дети, учителя, служащие - все знают историю прошлого. И белорусы призывают сохранить мир и спокойствие в стране.

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