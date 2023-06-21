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За надругательство над белорусским флагом задержан иностранец
За надругательство над флагом Беларуси в Минске задержан иностранец. Он, как сообщает МВД, приверженец нацистской идеологии. На проспекте Независимости мужчина сорвал со зданий три белорусских флага, один из них поджег.
Известно, что в Беларусь 26-летний иностранец прибыл в декабре прошлого года. Откуда именно - не сообщается.
Алексей Машкин, замначальника Первомайского РУВД г. Минска:
Установлено, что накануне вечером мужчина выпивал в заведениях в центре столицы, потом отправился гулять по городу. На проспекте Независимости он сорвал со зданий три государственных флага, один из них поджег. Также фигурант поджег урну. Задержанный ранее судим за кражу и хулиганство. Следователями возбуждено уголовное дело за надругательство над государственными символами. Проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.
Любые попытки надругательства над белорусской символикой пресекаются сотрудниками правоохранительных органов моментально. При этом в МВД напоминают, что такие деяния подпадают под уголовную ответственность.
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