За надругательство над белорусским флагом задержан иностранец

Алексей Машкин, замначальника Первомайского РУВД г. Минска:

Установлено, что накануне вечером мужчина выпивал в заведениях в центре столицы, потом отправился гулять по городу. На проспекте Независимости он сорвал со зданий три государственных флага, один из них поджег. Также фигурант поджег урну. Задержанный ранее судим за кражу и хулиганство. Следователями возбуждено уголовное дело за надругательство над государственными символами. Проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.