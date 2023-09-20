За надругательство над госфлагом задержан минчанин

Установлено, что днем молодой человек находился в гостях у своих знакомых, где распивал спиртные напитки. Позже, проходя со своими приятелями по ул. Красной, фигурант заметил на здании государственный флаг, вырвал его с флагштоком и унес с собой.

Сергей Нестеренко, замначальника отдела уголовного розыска Советского РУВД г. Минска