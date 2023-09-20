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За надругательство над госфлагом задержан минчанин
За надругательство над государственным флагом милиция задержала жителя белорусской столицы. Правоохранителям поступило сообщение о пропаже госсимвола со здания на улице Красной. Просмотрев записи с уличных камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого - это 24-летний парень, официально нигде не работающий.
Установлено, что днем молодой человек находился в гостях у своих знакомых, где распивал спиртные напитки. Позже, проходя со своими приятелями по ул. Красной, фигурант заметил на здании государственный флаг, вырвал его с флагштоком и унес с собой.
В милиции добавили, что ранее проблем с законом у молодого человека не было. Теперь за надругательство над государственным символом в отношении него возбуждено уголовное дело.
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