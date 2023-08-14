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За надругательство над ребенком задержан минчанин, возбуждено уголовное дело

За надругательство над ребенком задержан минчанин. Особый интерес у фигуранта был к родственнице. Жуткая правда вскрылась спустя 10 лет. Психологи столичного колледжа предположили, что одна из учениц могла стать жертвой сексуального насилия. Такой вывод специалисты сделали в ходе анкетирования. О своих подозрениях сообщили в милицию.

СК возбудил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.

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