За надругательство над ребенком задержан минчанин, возбуждено уголовное дело

За надругательство над ребенком задержан минчанин. Особый интерес у фигуранта был к родственнице. Жуткая правда вскрылась спустя 10 лет. Психологи столичного колледжа предположили, что одна из учениц могла стать жертвой сексуального насилия. Такой вывод специалисты сделали в ходе анкетирования. О своих подозрениях сообщили в милицию.